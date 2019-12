C'est officiel, World of Warcraft : Cataclysm s'est bien vendu. En un mois, 4,7 millions d'exemplaires de la dernière extension du titre phare de Blizzard se sont écoulés auprès de ses 12 millions de joueurs, soit plus que la précédente extension, Wrath of the Lich King. C'est néanmoins sans surprise qu'un tel record de vente de jeux PC est ainsi établi : à la différence d'une suite, une extension apporte des ajouts essentiels au jeu, dont il serait absurde de vouloir se priver. On peut donc gager qu'à terme, les ventes égaleront le nombre de comptes actifs, une fois le jeu sorti en Chine.

Si le succès du roi des jeux de rôle en ligne ne se dément pas depuis six ans, on notera tout de même que l'environnement du MMORPG est plutôt favorable à World of Warcraft : Warhammer a fusionné ses serveurs, Aion a certes trouvé son public mais surtout en Asie, Final Fantasy est une catastrophe vidéo-ludique... hormis le succès croissant des "free to play" (essentiellement en Asie, encore une fois), la suprématie de WoW est indiscutable et la concurrence à genoux, même si Blizzard compense le départ de ses joueurs en allant en chercher de nouveaux grâce à des localisations de son titre.

Qu'en est-il du contenu ? Cataclysm apporte son traditionnel lot de nouveautés : relèvement du niveau maximum, qui passe de 80 à 85, ajout de deux races, les gobelins pour la horde et les worgens pour l'alliance, nouveaux territoires, allant d'une zone sous-marine façon aquarium géant à une ambiance égyptienne du genre Aventuriers de l'Arche perdue, nouveau métier, l'archéologie... Mais surtout, avec cette troisième extension, l'ancien monde d'Azeroth est profondément bouleversé : le retour d'Aile-de-Mort - un gros dragon hargneux - a provoqué des changements géologiques majeurs, pour le plus grand plaisir des anciens joueurs qui voient leur terrain de jeu préféré remanié.

