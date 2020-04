Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolverhampton remporte l'Ultimate Quaran-team Reuters • 06/04/2020 à 22:03









par Julien Veyre (iDalgo) Wolverhampton a remporté la finale de l'Ultimate Quaran-team face au FC Groningen (2-1) lundi 6 avril. 128 équipes ont participé à ce tournoi eSport organisé sur FIFA 20 en raison de la quarantaine face à la pandémie du COVID-19. Le succès de Wolverhampton dans ce tournoi de charité est celui du Brésilien Flavio Brito. Âgé de 18 ans, le jeune homme originaire de Sao Paulo aura réussi un étincelant parcours dans cette coupe. Son équipe a inscrit 18 buts pour seulement 5 encaissés sur l'ensemble du tournoi. Le podium est complété par Istanbul Basaksehir qui est venu à bout du Standard Liège après trois matchs (2-2, 4-4 puis 2-1).

