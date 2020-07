Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolverhampton expédie Everton et retrouve sa 6e place Reuters • 12/07/2020 à 15:22









Wolverhampton expédie Everton et retrouve sa 6e place par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le premier match de ce dimanche en Premier League, Wolverhampton n'a eu aucune difficulté à écarter Everton (3-0). Raul Jimenez a ouvert le score en transformant un penalty dans les arrêts de jeu de la première période. Au retour des vestiaires, après quelques secondes de jeu, Leander Dendoncker a doublé la mise de la tête. Sur un service lumineux de Ruben Neves, Diogo Jota a marqué le troisième but des Wolves à la 74e minute. Au classement, Wolverhampton retrouve la 6e place laissée quelques heures à Sheffield. Everton reste au 11e rang.

