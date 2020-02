Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolverhampton et Leicester se neutralisent Reuters • 14/02/2020 à 23:52









Wolverhampton et Leicester se neutralisent par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur entre Wolverhampton et Leicester dans cette rencontre de la 26e journée de Premier League. Le match s'est terminé sur un score nul et vierge au Molineux Stadium. Les hommes de Brendan Rodgers prennent un bon point. Sans idées durant le match, ils ont été dominés par une solide équipe des Wolves. Les locaux ont même ouvert le score en fin de première période par l'intermédiaire de Willy Boly, mais le but a été refusé après vérification de la vidéo pour un hors-jeu du défenseur. L'expulsion d'Hamza Choudhury pour un second carton jaune dans le dernier quart d'heure n'a pas aidé les Foxes, qui ont tout de même tenu bon. Leicester reste troisième, à un point de Manchester City qu'ils affronteront la semaine prochaine. Wolverhampton récupère la septième place du championnat.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.