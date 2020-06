Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolverhampton enfonce Aston Villa Reuters • 27/06/2020 à 16:05









Wolverhampton enfonce Aston Villa par Matthieu Cointe (iDalgo) Aston Villa enchaîne une 8ème rencontre de suite sans succès en Premier League (2 nuls, 6 défaites). Les Villans se sont une nouvelle fois inclinés à domicile face à Wolverhampton ce samedi, pour le match d'ouverture de la 32ème journée du championnat anglais (0-1). Les deux équipes n'ont pas livré le plus beau des spectacles et la partie aurait pu se terminer sur un score nul et vierge. Mais Leander Dendoncker a débloquer la rencontre à l'heure de jeu, d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface. Au classement, les Wolves grimpent à la 5ème place, à deux points de Chelsea, et peuvent encore croire à la Ligue des Champions. De son côté, Aston Villa reste 19ème, à une petite longueur de Watford, 16ème.

