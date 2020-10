Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolverhampton débarque sur le podium Reuters • 30/10/2020 à 23:04









Wolverhampton débarque sur le podium par Adonis Vesin (iDalgo) Leader ex aequo. Ce vendredi soir, en ouverture de la septième journée de Premier League, Wolverhampton s'est défait sans mal de Crystal Palace (2-0). Les Wolves comptent à présent treize points, comme Everton et Liverpool, mais avec une différence de buts moindre. Les hommes de Nuno Espirito Santo n'ont jamais été réellement mis en danger, mis à part sur un but annulé pour une position de hors-jeu de Batshuayi (17e) puis un penalty refusé pour la même raison (38e). Le Franco-Algérien Rayan Aït-Nouri a ouvert le score sur une reprise de volée du gauche (18e), imité à l'identique par Podence neuf minutes plus tard (2-0). Crystal Palace a montré beaucoup de nervosité avec un jaune pour Zaha (62e) puis un rouge pour Milivojevic (86e). Les Londoniens sont neuvièmes avec dix points.

