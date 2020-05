Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolfsburg s'amuse à Leverkusen, Francfort sauve les meubles Reuters • 26/05/2020 à 23:21









par Matthieu Cointe (iDalgo) Leverkusen a laissé passer sa chance. Le Bayer accueillait Wolfsburg mardi soir pour le compte de la 28ème journée de Bundesliga. Après avoir encaissé un but de Pongracic peu de temps avant la pause, les hommes de Peter Bosz ont coulé en seconde période pour finalement s'incliner 4-1. Wolfsburg s'accroche à sa 6ème place alors que Leverkusen passe 5ème. Cette défaite aurait pu profiter au Borussia Monchengladbach, qui se déplaçait à Brême dans le même temps. Marcus Thuram et ses coéquipiers n'ont pas trouvé le chemin des filets et peuvent même remercier leur gardien Yann Sommer, auteur d'une prestation XXL dans ses buts. Le Werder et le Borussia se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Dans la dernière rencontre de la soirée, Fribourg pensait faire le coup parfait à Francfort. Mais l'Eintracht, mené de deux buts d'écart à 20 minutes du terme, a finalement réussi à prendre un point grâce à Kamada et Chandler. Les Aigles s'évitent une 6ème défaite consécutive et restent 14èmes. Le SC Fribourg plafonne à la 7ème place.

