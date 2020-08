Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wolfsburg attend Lyon ou Paris Reuters • 25/08/2020 à 23:33









Wolfsburg attend Lyon ou Paris par Adonis Vesin (iDalgo) Dominer n'est pas gagner. Barcelone l'a appris ce mardi soir à ses dépens. Les Catalanes ont tiré 16 fois face à Wolfsburg, sans trouver la faille. Hendrich aurait pu concéder un penalty pour une main sur un corner (13e), Oshoala (37e, 60e) et Graham Hansen (41e, 52e) n'ont pas été loin de trouver la faille. Finalement, Rolfö a profité d'un mauvais dégagement de Mapi et d'une bicyclette ratée par Harder pour glisser le ballon au fond des filets du bout du pied gauche (1-0, 58e). Les partenaires de Kheira Hamraoui ont encore eu des occasions de but à l'image de Hermoso (78e) sans jamais réussir à mettre en danger Friederike Abt, la gardienne allemande. Wolfsburg impose une leçon de réalisme et se hisse pour une finale franco-allemande dimanche, face à Lyon ou Paris.

