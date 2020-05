Wolfsbourg gifle le Bayer Leverkusen, pluie de buts à Francfort

Si le Borussia Mönchengladbach n'a rien pu faire pour déjouer la défense du Werder Brême (0-0), celle de Leverkusen a coulé face à l'attaque de Wolfsbourg (1-4). Tandis que celles de Francfort et de Fribourg ont prouvé leur fissures (3-3).

Bayer Leverkusen 1-4 Wolfsbourg

La fatigue ? Le manque de public ? Un repas mal digéré ? Impossible de savoir ce qui est arrivé aux joueurs du Bayer Leverkusen, mais une chose est sûre : ils ne ressemblent aucunement à ceux qui roulaient sur leurs adversaires depuis 7 journées. À l'image d'un Kai Havertz muselé par la défense orchestrée autour de Marin Pongra?i?. Sauf que le défenseur croate ne s'est pas contenté de son rôle et a même fait un dépassement de fonction en reprenant deux fois de la tête un coup franc millimétré de Maximilian Arnold (0-1, 42et 0-4, 75). Entre-temps, le même Arnold a prouvé qu'il savait aussi tirer directement ses coups francs, en envoyant une mine à ras de terre déviée par le mur (0-2, 63). Et Renato Steffen a profité d'un débordement de João Victor pour faire parler son jeu de tête (0-3, 67). Et Leverkusen dans tout ça ? Autant d'occasions que de lignes à leur palmarès. Soit une, un but de Julian Baumgartlinger en renard des surfaces (1-4, 86). Avec cette défaite, le Bayer quitte le top 4 et voit son adversaire du soir revenir à 11 points.