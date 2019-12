Wizz Air débarque à l'aéroport d'Orly après la faillite d'Aigle Azur

Les 12 335 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage, les slots, laissés vacants à l'aéroport d'Orly par la faillite d'Aigle Azur en septembre dernier étaient dans le viseur de nombreuses compagnies aériennes. À tel point que Cohor, gestionnaire des créneaux horaires en France, a reçu plus de 230 000 demandes, soit l'équivalent de la totalité de la capacité d'Orly, par une vingtaine de compagnies.Dans le détail, sur les 12 335 slots, 2 467 ont été en quelque sorte préemptés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qui va se charger de les redistribuer pour les lignes d'obligation de service public sur des destinations régionales vers la Corse, la Bretagne...L'arrivée de Wizz AirEnsuite, selon les règles européennes, ces créneaux ont été répartis par Cohor à moitié pour les compagnies déjà installées. L'autre moitié a fait place à de nouveaux arrivants ou à des compagnies peu présentes.Plusieurs transporteurs vont se poser sur le tarmac. C'est notamment le cas de la petite compagnie low cost Wizz Air qui va pouvoir assurer un vol quotidien pour Budapest et Sofia. C'est aussi le grand retour de la Lufthansa avec deux vols quotidiens vers Munich. La filiale Hop ! d'Air France décroche deux vols quotidiens vers Francfort.Du côté des compagnies déjà sur place, Transavia, Corsair ou Air Caraïbes vont aussi récupérer l'équivalent de deux vols supplémentaires. Donc au total, le groupe Air France fait aussi une belle opération en récupérant un tiers des slots disponibles.Pas de créneaux pour l'AlgérieDans cette redistribution, les transporteurs vers l'Algérie ont été oubliés alors qu'Aigle Azur était spécialisée vers cette destination.La compagnie algérienne Tassili Airlines qui voulait effectuer un vol quotidien vers Alger n'a rien obtenu. Même chose pour la compagnie française ASL Airlines qui avait fait de nombreuses demandes de créneaux pour des vols ...