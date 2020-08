Wissam Khalil : "Il faudra beaucoup de temps pour reconstruire Beyrouth"

Wissam Khalil travaille près du port de Beyrouth, où a eu lieu l'explosion qui a ravagé la capitale du Liban. L'ancien joueur de la Sagesse, aujourd'hui sélectionneur adjoint, n'était pas dans son bureau au moment où la ville a basculé dans l'horreur mais raconte le quotidien actuel d'un lieu déjà ravagé par la crise économique.

"Il y a de la corruption, de l'ignorance et de l'incompétence. C'est un mélange qui fait très mal, et j'espère que le drame de mardi nous servira pour l'avenir."

Je venais de quitter ma maison, qui est située à environ huit kilomètres du port de Beyrouth. Comme il fait très chaud actuellement, je roulais vitres fermées. Il y a eu deux puissantes détonations, la deuxième encore plus forte. La voiture à bougé, c'est dire la puissance de l'explosion. J'ai vu une épaisse fumée, et j'ai essayé de savoir de quoi il s'agissait. Ici, on a l'habitude des attentats donc beaucoup d'habitants ont sans doute cru que c'en était un. Très vite, avec Facebook ou WhatsApp, il y a eu les premières informations qui parlaient d'une explosion au port et c'est ensuite qu'on a parlé du nitrate d'ammonium.Oui, à quelques centaines de mètres. Mais depuis plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire notamment, nous quittons nos bureaux à 14 heures. C'est le cas pour l'entreprise de publicité qui m'emploie en tant que comptable, mais aussi pour d'autres. Donc si l'explosion avait eu lieu plus tôt dans la journée, le nombre de victimes aurait été encore plus important et j'aurais pu être personnellement touché. Toutes les pertes matérielles peuvent être compensées, mais rien ne consolera ceux qui ont perdu des proches. Le Liban est un petit pays, beaucoup de familles sont touchées directement ou indirectement. D'après ce que l'on sait, il y a eu beaucoup de victimes dans le secteur du port. Des employés, mais aussi des personnes qui vivent dans les quartiers tout proches ou des passants.Je crois que tous les quartiers de Beyrouth ont été touchés, certains plus que d'autres. Des bâtiments se sont effondrés, il y a des débris partout. Du verre par Lire la suite de l'article sur SoFoot.com