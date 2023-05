information fournie par So Foot • 07/05/2023 à 11:49

Wissam Ben Yedder écarté du groupe de Monaco pour raisons disciplinaires

Capitaine abandonné.

Quatrième du championnat, l’AS Monaco peut réaliser un joli coup ce dimanche à Angers (13h) puisque ses poursuivants Lille et Rennes ont perdu des plumes samedi. Les Monégasques seront cependant privés de leur capitaine Wissam Ben Yedder face à la lanterne rouge. L’homme aux 17 buts en Ligue 1 a été sanctionné suite à son absence lors du briefing tactique de veille de match. Il a participé à la séance d’entraînement qui a suivi, mais n’a pas été intégré au groupe qui a voyagé jusqu’en Anjou. Ben Yedder ne jouera pas non plus le week-end prochain contre le LOSC puisqu’il sera suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.…

QB pour SOFOOT.com