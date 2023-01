Wissa vous souhaite une bonne Yoannée !

Vainqueur de Liverpool (3-1), Brentford passera la nuit à la septième place de la Premier League. Avec 26 points en 18 matchs, les Bees sont en avance sur leur tableau de marche, aussi grâce à leur supersub Yoane Wissa. L'ancien Lorientais a mis trois fois le ballon au fond ce lundi, et si le hors-jeu l'a contrarié à deux reprises, la troisième tentative a été la bonne. Pas de bol pour les Reds, déjà crucifiés par le Congolais la saison passée.

Wissa's on fire

Brentford n'avait plus battu Liverpool depuis 1938. Mais lesont mis les ingrédients nécessaires pour y remédier ce lundi, à commencer par de la détermination et de la hargne. Deux des principales qualités de Yoane Wissa. Habituellement dans l'ombre d'Ivan Toney, l'international congolais a bénéficié de la blessure de son coéquipier, touché au genou, pour revenir dans le onze., confiait-il àil y a quelques jours. Jouer, mais aussi et surtout marquer. Lesen ont encore fait les frais.Le natif d'Epinay-sur-Seine a mis son numéro 11 en évidence dès la 2minute en déviant le ballon du talon dans la course de Bryan Mbeumo, mais l'action a été coupée par Ibrahima Konaté. Au quart d'heure de jeu, c'est l'arbitre assistant qui a contrarié ses plans en levant son drapeau, alors que l'attaquant avait tenté un retourné. Le Gtech Community Stadium a rugi, et lui aussi, quand il a marqué en renard des surfaces après une partie de billard. Une joie de courte durée puisque le but a été refusé pour un nouveau hors-jeu (26). Le scénario s'est répété lorsque son superbe enchaînement contrôle de la poitrine - reprise de volée a terminé au fond des filets... avec le concours d'une déviation de Ben Mee, à son tour en position illicite (39).Dur à accepter, mais le joueur est reparti charbonner. Et le but tant attendu n'a pas tardé à arriver , d'une tête trop bien smashée pour qu'Alisson ait le temps de la repousser (42). Enfin, le Congolais pouvait crier sa rage et exulter, dans les bras des supporters. Son quatrième pion de la saison, après ceux inscrits face à Crystal Palace, Leeds et Nottingham Forest. En ajoutant sonpour Toney contre Fulham fin août, Wissa se montre décisif toutes les 150 minutes en Premier League cette saison. Dans la continuité de son premier exercice à Londres, où il avait disputé 30 matchs de championnat, dont 12… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com