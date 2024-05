Wirtz, génie bien compris

Auteur d’une saison phénoménale, Florian Wirtz peut encore conduire le Bayer Leverkusen vers un incroyable triplé. Cela passera par l’Italie, où le Werkself affronte la Roma en demi-finales allers de la Ligue Europa ce jeudi.

En 311 matchs avec le SC Fribourg, Nicolas Höfler était rarement rentré aux vestiaires avec le short aussi vert. Le 29 octobre dernier, le Bayer Leverkusen, qui n’était encore qu’un outsider à l’époque, accueillait les Fribourgeois à la BayArena dans l’optique de continuer à faire jeu égal avec le Bayern Munich. Buteur lors de la première journée, face au RB Leipzig, Florian Wirtz restait alors sur sept matchs sans marquer en Bundesliga. L’attente a valu le coup, sauf pour le pauvre Höfler, sentinelle baladée dans un coin de la surface par le magicien du Werkself à quelques minutes de la mi-temps. Le vétéran terrassé, et les dix autres Breisgau-Brasilianer estomaqués par ses arabesques, Wirtz n’avait plus qu’à conclure du pied gauche pour marquer un des buts de l’année en Allemagne et faire basculer sa saison.

Plus Wirtz que la musique

Passeur quelques minutes plus tard sur le but (chanceux) de Jonas Hofmann, Wirtz avait alors émerveillé toutes les personnes présentent dans l’antre du Bayer ce jour-là. Y compris les adversaires. « Tu ne peux pas défendre sur Florian Wirtz. Tu peux faire une prise à deux, puis il passe le ballon en diagonale et tout le monde se demande : pourquoi avez-vous fait une prise à deux ? Ce n’est pas possible. C’est un joueur qui fait ça. Il y a Leroy Sané et Florian Wirtz en Bundesliga. Il faut l’accepter » , s’extasiait Christian Streich, l’entraîneur fribourgeois, après sa courte défaite (2-1). Le technicien allemand voyait même en Wirtz une chance pour la Bundesliga : « Nous devrions être heureux que ces joueurs-là ne soient pas tous en Angleterre. Que quelques-uns soient encore chez nous et ne soient pas tous achetés » .…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com