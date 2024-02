information fournie par So Foot • 05/02/2024 à 21:27

Wing Sang Li, l’ex-président de Sochaux, conseillait à son coach de démarrer les matchs à dix

Le Jacques-Henri Eyraud hongkongais.

Propriétaire et président du FC Sochaux-Montbéliard entre 2015 et 2019, Wing Sang Li n’a pas laissé grand monde nostalgique de son ère. Successeur du groupe PSA à la tête du vaisseau lionceau, l’homme d’affaires hongkongais n’était pas un immense connaisseur du ballon rond. Dans l’émission « 100% FCSM », diffusée ce lundi sur France Bleu Belfort-Montbéliard, on y apprend que Li a conseillé à Peter Zeidler, alors l’entraîneur sochalien, de débuter les matchs à dix.…

