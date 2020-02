Windsor : le crépuscule du prince Philip

Le prince Philip a pris le large? À 98 ans, il estime avoir suffisamment joué le premier des seconds rôles à côté de la souveraine d'Angleterre pour enfin profiter comme il l'entend des dernières années qu'il lui reste à vivre. Dans un grand portrait que lui consacre ce lundi Secrets d'Histoire, on apprend ainsi qu'il s'est retiré dans un manoir, loin de Londres, où il coule une retraite heureuse en toute discrétion. « Il s'est retiré sur les terres de Sandringham, dans un petit cottage assez exigu en briques rouges, explique dans le documentaire la journaliste Isabelle Rivère, auteur de plusieurs livres sur la reine. Et là, il mène une vie très simple, il s'est entouré d'un personnel restreint, il reçoit ses amis, s'adonne à la lecture, à la peinture, à ses hobbys, et il rejoint régulièrement son épouse, la reine Elizabeth, au château de Windsor le week-end? »Lire aussi Elizabeth II et sa famille : une main de fer dans un gant de veloursIl s'agit du manoir de Wood Farm, dans le Norfolk, situé sur le domaine du château de Sandringham, là où Elizabeth II a l'habitude de passer ses Noëls. Une bâtisse de deux étages avec suffisamment de pièces pour loger le prince et les quelques domestiques à son service pour accompagner ses vieux jours : un page, une gouvernante, un chef ? pour lequel on a refait entièrement la cuisine ? et un valet, qui ont tous été priés de ne pas porter la livrée habituelle, mais de se contenter de...