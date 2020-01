Windows 7, c'est fini : cinq questions sur la fin du système d'exploitation

Si votre PC et/ou son système d'exploitation ont plus de cinq ans, il y a urgence à leur offrir un sérieux lifting. Microsoft a prévu de mettre fin à partir de ce 14 janvier à toutes les mises à jour logicielles et tous les correctifs de sécurité mensuels de son système d'exploitation Windows 7, sorti en octobre 2009.Selon les chiffres de StatCounter, 22 % des PC en France tournent encore sous une version de Windows 7, contre 69 % sous Windows 10. Les clients de Microsoft sont donc invités à passer à la version la plus récente du système d'exploitation le plus utilisé au monde grâce à une mise à jour gratuite, à condition que leur PC ait une configuration suffisante. Que ce soit ou non votre cas, on vous aide à vous y préparer.Pourquoi Microsoft débranche-t-il Windows 7 ?Après 10 ans de bons et loyaux services et quelques bugs, Windows 7 est arrivé au bout du cycle normal d'un système d'exploitation. Microsoft ne s'est d'ailleurs engagé contractuellement qu'à fournir ce service de support que pour une décennie.« Il y a un coût à maintenir les versions antérieures des logiciels », assure Gavin Millard, expert en cybersécurité chez Tenable. « Il y a aussi un problème de ressources car les créateurs de Windows 7 ont aussi été réaffectés à d'autres projets et ne peuvent donc plus l'améliorer, c'est le même rythme chez Apple avec ses logiciels en fin de vie » explique-t-il.Disponible en sept éditions différentes dont une professionnelle, Windows 7 avait progressivement enterré Windows XP et Vista avant d'être lui-même remplacé en douceur par un décrié Windows 8 sans menu Démarrer puis par Windows 10 à partir de 2015.C'est ce système d'exploitation qui équipe donc tous les nouveaux PC et tablettes sous Windows. Les fabricants de PC ont arrêté de vendre aux particuliers des modèles avec Windows 7 pré-installé depuis le 31 octobre 2014.En fait, Microsoft avait même déjà arrêté ...