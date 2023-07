Wimbledon: Rybakina au rendez-vous, Ruud déçoit encore

Casper Ruud battu par le modeste Britannique Liam Broady à Wimbledon, le 6 juillet 2023 ( AFP / Glyn KIRK )

La tenante du titre de Wimbledon, la Kazakhe Elena Rybakina s'est qualifiée aisément pour la troisième tour, jeudi, en battant la Française Alizé Cornet 6-2, 7-6 (7/2), alors que chez les hommes, le 4e mondial, Casper Ruud a chuté contre le Britannique Liam Broady (142e).

Surprenant sur le papier, le résultat du Norvégien l'est beaucoup moins quand on sait que le gazon en général, et surtout le londonien, ne lui a jamais souri.

Avec deux éliminations au premier tour en 2019 et 2021, et une au deuxième tour l'an dernier, il n'était sans doute pas arrivé avec des ambitions démesurées.

D'autant moins qu'il avait en face de lui un Central tout acquis à la cause de son adversaire, qui avait déjà à son tableau de chasse la tête de série numéro 12 de l'an dernier, l'Argentin Diego Schwartzman, battu au même stade de la compétition, également en cinq manches.

Plus que le résultat 6-4, 3-6, 4-6, 6-3, 6-0, c'est la manière qui interrogera sans doute Ruud qui n'a jamais vraiment dominé son sujet et a démontré, dans les deux derniers sets, une incapacité à conclure les points, même quand il avait pris l'ascendant dans l'échange, rédhibitoire à ce niveau.

- Wawrinka a rendez-vous avec Djokovic -

Les autres têtes d'affiches en lice dans cette journée pour le moment ont tenu leur rang.

Stan Wawrinka contre l'Argentin Tomas Etcheverry à Wimbledon, le 6 juillet 2023 ( AFP / Adrian DENNIS )

Dans un match comptant encore pour le premier tour, le finaliste de 2021, l'Italien Mateo Berrettini, a prouvé qu'il était toujours aussi performant sur gazon en venant à bout de son compatriote coriace, Lorenzo Sonego, en quatre sets étalés sur trois jours, à cause de la pluie, 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (9/7), 6-3.

Au prochain tour, il affrontera l'Australien Alexis de Minaur, tête de série numéro 15 et récent finaliste au Queen's, qui a aussi eu besoin de quatre manches pour sortir le qualifié belge Kimmer Coppejans (188e), 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, 7-6 (7/2).

De son côté, l'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 19, a rejoint le deuxième tour en disposant du qualifié néerlandais Gijs Brouwer (153e), 6-4, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), alors que le Suisse Stan Wawrinka, à 38 ans, défiera le septuple vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic, au troisième tour, après sa victoire contre l'Argentin Tomas Etcheverry, tête de série N.29, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

- Rybakina autoritaire, Muchova disparaît -

Elena Rybakina victorieuse de la Française Alizé Cornet à Wimbledon, le 6 juillet 2023 ( AFP / Glyn KIRK )

D'autres grands noms doivent encore jouer en fin de journée, comme la tête de série numéro 3, Daniil Medvedev, opposé au Français Adrian Mannarino ou Andy Murray, dans un choc contre le Grec Stefanos Tsitsipas (5e), sur le Central.

Du côté des femmes, Elena Rybakina a affirmé son ambition de conserver son trophée en dominant la Française Alizé Cornet 6-2, 7-6 (7/2).

Bien qu'accrochée au deuxième set, elle a su repousser six balles de break pour conclure au tie-break avec autorité.

La seule vraie demi-surprise de la journée, côté féminin, aura été l'élimination de la Tchèque Karolina Muchova, récente finaliste à Roland-Garros, mais guère à l'aise sur gazon et qui a cédé devant l'Allemande Jule Niemeier, quart de finaliste l'an dernier, 6-4, 5-7, 6-1.

La Française Caroline Garcia, tête de série numéro 5, a difficilement fait respecter la logique face à la Canadienne Leylah Fernandez (95e) 3-6, 6-4, 7-6 (10/6), tandis que la demi-finaliste de 2019, l'Ukrainienne Elina Svitolina, a écarté la Belge Elise Mertens 6-1, 1-6, 6-1.

La Bélarusse Victoria Azarenka, 19e mondiale et qui avait intégré le dernier carré en 2011 et 2012, s'est, elle, qualifiée avec brio pour le troisième tour contre l'Argentine Nadia Podoroska (80e), 6-3, 6-0.