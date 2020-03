Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wimbledon reporté ? Reuters • 30/03/2020 à 14:17









Wimbledon reporté ? par Victor Gatinel (iDalgo) La crise mondiale du COVID-19 continue de bouleverser les calendriers sportifs. Le tennis, comme les autres disciplines, n'est pas épargné. La direction de Wimbledon étudie de plus en plus sérieusement l'option d'un report. Le Majeur britannique doit se tenir du 29 juin au 12 juillet prochain. D'après Dirk Hordorff, vice-président de la fédération allemande de tennis, le tournoi n'aura pas lieu aux dates prévues. si ce report ce confirme cela pourrait avoir un impact direct sur Roland Garros. Les Internationaux de France avaient pris très tôt la décision de décalé la compétition au début de l'automne (20 septembre - 4 octobre).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.