Wimbledon annulée par Francisco Rodriguez (iDalgo) Les organisateurs du Grand Chelem britannique ont officialisé ce mercredi l'annulation de l'édition 2020 qui devait se tenir du 29 juin au 12 juillet, en raison de la pandémie de Covid-19. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un tournoi du Grand Chelem est donc annulé. Dans la foulée de cette annonce de Wimbledon, l'ATP et la WTA ont déclaré que toute la saison européenne sur herbe (qui devait avoir lieu du 8 juin au 12 juillet à 's-Hertogenbosch, à Stuttgart, au Queen's, à Halle, à Majorque, à Eastbourne, à Nottingham, à Birmingham, à Berlin, à Bad Homburg et donc à Wimbledon) était annulée. Le circuit ne reprendra donc pas avant le 13 juillet.

