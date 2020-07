Wim Suurbier, à la droite du Seigneur...

Wim Suurbier est mort hier à 75 ans d'une hémorragie cérébrale. Héros de l'Ajax des années 1970, le défenseur classieux au physique hollywoodien était tout simplement le plus grand latéral droit de l'histoire du football néerlandais.

Défenseur

Wim Suurbier est né en janvier 1945 à Eindhoven, région du Brabant. Dans ce coin-là des Pays-Bas, le foot est plus porté sur le physique que sur l'esthétisme. Tant mieux pour Rinus Michels, coach de l'Ajax depuis 1965, qui repère Wim pour ses qualités athlétiques (1m80, un colosse pour l'époque) et ses facilités balle au pied. Intégré un an plus tôt dans la maison ajacide, Wim va se fixer au poste inamovible de défenseur latéral droit et participer de façon décisive à l'élaboration du Football Total. Rapide et doté d'une bonne conduite de balle, il combinera dans le système de coulissage vertical (le "position switching" du foot total) avec les deux ailiers historiques de l'Ajax, Sjaak Swart puis Johnny Rep., racontait Swart aux beaux temps de l'Ajax triomphant. C'est carrément en tant qu'ailier droit-bis que Wim Suurbier s'est souvent mis au service de Swart et de Rep qui passaient alors avants-centres et redoutables buteurs. Les deux latéraux Suurbier et Ruud Krol placés haut étaient les composantes indispensables des fameuses attaques "par vagues" de l'Ajax qui étiraient les défenses adverses. Mais si on a souvent vanté les qualités offensives de Suurbier, il faut rappeler qu'il était d'abord un solide défenseur, tenace et dur sur l'homme. Rinus Michels exigeait de tous ses joueurs qu'ils se fassent respecter, et au besoin, qu'ils mettent la semelle.À l'Ajax, les porte-flingues Neeskens et Suurbier étaient donc les préposés aux "tacles appuyés", ce qui leur vaudra d'être les chouchous du public d'Amsterdam pour leur engagement athlétique et leur côté "protecteur" des créateurs de l'équipe. Dans un système en 4-3-3 qui fait la part belle aux joueurs de couloirs (ailiers et latéraux), Suurbier fera parler sa pointe de vitesse, ses appels de latéral constamment en mouvement et surtout, sa qualité de centre qui deviendra une des marques de fabrique de l'Ajax. Il n'y a qu'à se souvenir des centres millimétrés de van der Viel sur Zlatan avec le PSG...