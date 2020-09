Wiloo, le YouTuber qui ambitionne de populariser la culture foot

Précurseur de l'analyse foot sur YouTube, Wiloo (370.000 abonnés) a créé sa chaîne YouTube en 2017, fraîchement diplômé de Science Po Paris. Fou amoureux du ballon rond, le Lyonnais de 26 ans avait d'abord tenté de faire des vidéos sur FIFA avant de se focaliser sur ce qui le faisait vibrer : l'écosystème foot. Bien dans ses pompes d'auto-entrepreneur, l'homme, qui a quasiment toujours une casquette visée sur la tête et des maillots accrochés sur les murs de son salon, tente, en toute modestie, de décrypter les matchs de foot qu'il s'enfile chaque semaine et sort dès qu'il le peut des sentiers battus pour parler culture et sociologie à travers le prisme du football.



Je m'appelle William, j'ai 26 ans. Dès que j'ai bouclé mon master Science Po à Paris et terminé mon alternance à Ubisoft en 2017, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Au départ, je l'ai axée FIFA, j'étais à fond sur le jeu. J'ai découvert cet univers par hasard grâce à Bruce Grannec. Mais après quatre-cinq mois, quelques tutos et des vidéos, j'avais l'impression d'avoir déjà fait le tour. Dans l'une d'elles, je parlais des prochaines cartes légendes que j'aimerais voir dans le prochain opus d'EA. J'ai investigué sur l'histoire de certains joueurs et là, ça été le déclic. J'ai pris tellement de plaisir à faire cette vidéo que rentrer dans l'écosystème foot c'est ce que je voulais faire quotidiennement. C'est ce que j'ai la chance de faire depuis deux ans et demi.Je fais de l'analyse foot. J'essaye de regarder la matière foot dans son ensemble et d'en tirer des choses intéressantes, parfois inabordées ou inaprofondie. La devise de ma chaîne est " Le football mérite d'être compris ", parce que le foot est un sport complexe, véritablement riche, et j'ai envie de me confronter à cette richesse. C'est une poursuite intellectuelle stimulante - d'abord pour moi - et idéalement pour ceux qui regardent mes vidéos ! Forcément, il y a dans ce parti pris une forme de réaction à certains médias, qui estiment parfois que leur audience n'attend pas un contenu approfondi - comme si le foot ne le méritait pas. J'ai l'intuition inverse, et je crois que beaucoup de gens sont profondément insatisfaits du traitement footballistique en France.