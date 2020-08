Willy Sagnol : "Afficher son assurance, c'est dans l'ADN du Bayern "

277 matchs professionnels avec le Bayern Munich, 58 sélections avec l'équipe de France, Willy Sagnol était l'homme idoine pour évoquer la confrontation franco-allemande de dimanche et favoriser la paix entre l'ancien et le nouveau monde.

"Je n'adhère pas à l'idée qu'il ne faut pas supporter Paris quand on est marseillais ou Lyon quand on est stéphanois."

"Il fallait maintenir l'idée d'un tirage au sort à chaque tour afin de remettre du suspense et de la surprise."

Quelle que soit l'issue de la rencontre, je serai heureux. Je n'ai aucune préférence pour le Bayern ou le PSG. J'ai une éducation où on m'a toujours appris "" donc je ne serai jamais contre le Bayern. Et je suis français donc je ne serai jamais contre les Français. Je n'adhère pas à l'idée qu'il ne faut pas supporter Paris quand on est marseillais ou Lyon quand on est stéphanois. J'appréhende le football de manière globale, entière. Je comprends le supporter marseillais ou stéphanois mais il faut avoir une perspective plus large, pour le pays, pour son développement, se dire que le succès d'une équipe est le succès de toute une nation, au-delà du simple indice UEFA.Non, malgré le 8-2 contre le Barca, malgré la centaine de buts marqués sur toute la saison ou malgré les 23 matchs d'affilés sans défaite. On ne peut pas comparer des générations, c'est impossible, ou alors seulement via les titres. Et 74, 75, 76 voilà, 3 titres européens de suite, qui peut faire ça ? C'est le Bayern des années 1970 la meilleure équipe de tous les temps, clairement. D'autant plus que, pour l'instant, le Bayern 2020 n'est pas encore champion d'Europe. Et même s'il gagne, ça ne sera qu'une Ligue des Champions, sur une seule saison.Non, elle n'est pas dévalorisée, elle a la même valeur que toutes les autres. Ca reste une coupe d'Europe. La seule chose qui me dérange, ce sont les tableaux Lire la suite de l'article sur SoFoot.com