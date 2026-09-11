Williams arrête la sélection
Une étoile de moins au Ghana. Comme Rüdiger, Zambo Anguissa et bien sûr Messi, Iñaki Williams dit stop à la sélection à l’âge de 32 ans . « Je pense que le moment est venu de mettre un terme à mon parcours au sein de l’équipe nationale du Ghana » , a annoncé ce vendredi l’attaquant de l’Athletic Club sur ses réseaux sociaux. « Je pars heureux, fier et serein, sachant que j’ai tout donné à chaque fois que j’ai porté ce maillot » .
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