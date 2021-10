William Shatner, le célèbre capitaine Kirk de Star Trek, va aller dans l'espace

L'acteur canadien William Shatner, célèbre pour son rôle du capitaine Kirk dans la première série Star Trek, prend la parole lors du Comic Con Africa à Johannesbourg, le 21 septembre 2019 ( AFP / Michele Spatari )

William Shatner, l'acteur ayant incarné le capitaine Kirk dans Star Trek, va prendre place à bord de la prochaine mission dans l'espace de Blue Origin le 12 octobre, a confirmé lundi la société spatiale.

"J'entends parler de l'espace depuis longtemps, je saisis l'opportunité de le voir de mes propres yeux", a confié William Shatner dans le communiqué de Blue Origin.

"Quel miracle", a ajouté l'acteur canadien qui deviendra ainsi, à 90 ans, la personne la plus âgée à se rendre dans l'espace.

Blue Origin indique également qu'une vice-présidente de l'entreprise, Audrey Powers, participera à la mission.

M. Shatner et Mme Powers seront accompagnés, à bord de la fusée New Shepard, par Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la Nasa et cofondateur de Planet Labs, société américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute résolution à l'aide de satellites, et Glen de Vries, cofondateur de Medidata Solutions, entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d'essais cliniques pour l'industrie pharmaceutique et rachetée en 2019 par Dassault Systèmes.

Le vol aura lieu moins de trois mois après la mission au cours de laquelle l'entreprise a transporté ses quatre premiers passagers, dont son fondateur Jeff Bezos.

Le décollage est prévu depuis l'ouest du Texas à 13H30 GMT (08H30 heure locale).

Le voyage proposé par Blue Origin est une expérience de quelques minutes au-dessus de la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale.

Les passagers peuvent se détacher de leur siège et flotter quelques instants en apesanteur.

