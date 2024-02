William Carvalho accusé d’agression sexuelle

Selon les informations du média espagnol OKDIARIO, confirmées par le groupe public RTVE, William Carvalho serait accusé d’agression sexuelle. Le milieu du Real Betis serait convoqué ce mardi matin par le tribunal d’instruction numéro 9 de Séville pour un interrogatoire. D’après OKDIARIO, les faits remonteraient à août dernier, tandis que le Portugais avait invité une résidente d’Ibiza à Séville. Après une soirée au restaurant, puis en boîte de nuit et à l’hôtel, la victime présumée se serait réveillée avec des traces de blessures, et avec des pertes de mémoire.

La femme, qui l’accuse de l’avoir violée et droguée, aurait affirmé dans sa plainte que le footballeur « l’avait serrée fermement par le cou et l’avait forcée à faire une fellation » et qu’elle se rappellerait très bien l’image du Portugais au-dessus d’elle dans son lit. Les caméras de l’hôtel où se serait déroulée l’agression auraient bien enregistré Carvalho et la victime montant dans la chambre. Alors que le Portugais est courtisé par le Beşiktaş (le mercato ne ferme ses portes que le 9 février en Turquie), le tribunal craint de le voir fuir. C’est pour cela que la convocation du joueur du Betis a lieu si rapidement.…

LT pour SOFOOT.com