Will Still « très fier » malgré la défaite

Still happy .

Troisième du championnat avant le coup d’envoi de la huitième journée, Reims a subi la loi du leader monégasque, samedi soir (1-3). Pas de quoi accabler Will Still, qui a préféré retenir la prestation des siens plutôt que le résultat final. « Je suis très fier de l’équipe et du contenu général qu’on a pu montrer contre une très bonne équipe de Monaco, a souligné le technicien champenois en conférence de presse. La seule différence, c’est l’efficacité dans les seize mètres. » …

