Will Still : « Si le but est validé, je fais le tour du terrain à poil ! »

Le Champagne lui monte à la tête.

Dans une vidéo publié par le Stade de Reims ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Will Still, accompagné de son adjoint Samba Diawara, a décortiqué le match disputé par contre le PSG, le 11 novembre dernier (défaite 3-0), révélant par la même son côté quelque peu exhibitionniste. « Sincèrement, si Ito met ce but-là et qu’il est validé, moi je fais le tour du terrain à poil » , affirme ainsi coach belge lorsqu’il évoque cette séquence de ses joueurs menée à la perfection dès la 7 e minute, mais gâchée par un but refusé au Japonais en position de hors-jeu.…

JBC pour SOFOOT.com