Will Still : « Si j'avais vraiment eu envie de partir, je serais parti avant »

Will Still bientôt persona non grata dans la cité des sacres ?

En conférence de presse avant le déplacement à Lens (samedi à 21 heures), Will Still, qui aurait lui-même glissé sa candidature sur la table de Sunderland récemment, a répondu aux questions sur ce sujet : « Mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Je ne peux nier le fait qu’il y ait de l’intérêt pour moi, ça je le confirme. […] Je suis toujours l’entraîneur du Stade de Reims. Voilà ce que je peux en dire. » L’entraîneur anglo-belge de 31 ans, arrivé sur le banc rémois en octobre 2022, a même parlé de plusieurs clubs intéressés par ses services. Il a admis avoir fait le voyage jusqu’à Londres lundi, mais a affirmé que c’était pour une autre raison : « Je me suis rendu à Londres pour aller voir ma copine qui habite là-bas. […] Quand j’ai retrouvé mes joueurs à l’entraînement mardi, je leur ai demandé s’ils avaient vu cette histoire, ils ont tous répondu oui. J’ai dû expliquer à mes joueurs que j’étais en couple avec quelqu’un à Londres et ils se sont foutus de ma gueule. » …

LP pour SOFOOT.com