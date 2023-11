information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 19:42

Will Still : « Quand tu es capable de frapper 19 fois contre le PSG… »

Will Still : « Quand tu es capable de frapper 19 fois contre le PSG… »

Will Still n’aime pas perdre, et ça se voit.

Abattu en conférence de presse après la défaite des siens face au PSG, l’entraîneur belge est venu remplir ses obligations médiatiques sans cacher être « soulé » par ce résultat : « La version du Stade de Reims de ce soir, j’en suis très fier, très content. On n’a pas eu de creux. Malheureusement pour nous, il y a le troisième au dernier ballon d’or qui nous met un triplé, dont le premier but… Chapeau à lui, de cet angle là… C’est de très haut niveau. Quand tu es capable de frapper 19 fois contre le PSG, je ne peux qu’être satisfait. On a été capable de les mettre en difficulté, de les faire douter. C’est frustrant. Je déteste perdre. » …

AHD, à Delaune pour SOFOOT.com