information fournie par So Foot • 20/03/2023 à 10:15

Will Still : « Peut-être que je vais devenir un vrai entraineur après avoir perdu »

Une moitié de championnat sans perdre, pas mal pour commencer sa carrière d’entraîneur.

Invaincu en Ligue 1 depuis le 18 septembre dernier, le Stade de Reims de Will Still est enfin tombé, face à l’OM (1-2) ce dimanche soir. Une première depuis l’arrivée de l’entraîneur belge, qui a sans doute connu la défaite la plus tardive pour un coach « débutant ».…

VP pour SOFOOT.com