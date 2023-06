Will Still : « Je ne peux plus aller faire mes courses »

I Will survive.

Dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, la sensation Will Still revient sur sa reprise en main spectaculaire du Stade de Reims cette saison, resté invaincu durant 19 matchs. « Je sais que si je vais courir 40 minutes à Reims le long du canal, ça me prend 1h20, parce qu’on m’arrête 32 fois, et que si je vais faire mes courses, je ne peux plus y aller juste avant la fermeture du magasin », se marre celui qui a été récemment prolongé en Champagne. Le coach est aussi revenu sur la polémique avant le match contre Toulouse. « Ils viennent filmer, et je dis en anglais : « On vient de faire un match nul à Auxerre, il faut se remobiliser et si on n’est pas prêt à y aller, ça ne va pas marcher’’ . Sorti du contexte et mal traduit, ça devient : « Will Still a dit qu’il allait à Toulouse pour les éclater’’. L’homme de 30 ans poursuit : « Je n’ai pas réagi, et je sais que ça va encore arriver » .…

TJ pour SOFOOT.com