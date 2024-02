Will Still et Reims, l’aventure ne va peut-être pas durer selon Caillot

Still here .

Dans un entretien accordé à France Bleu Champagne-Ardenne , paru ce vendredi, Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, loue les qualités de l’entraîneur rémois​ Will Still, tout en évoquant la possibilité que l’idylle entre son club et le coach belgo-anglais touche bientôt à sa fin : « J’adore Will, j’adore ce qu’il fait et il va apprendre au fil du temps qu’avoir des résultats, c’est une chose, mais qu’il faut savoir aussi gérer un club comme on le fait. » De là à relancer les rumeurs d’un départ du coach de 31 ans à la fin de la saison ? Tout semble possible.…

