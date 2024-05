Will Still et le Stade de Reims, c’est fini

Sauter en plein milieu d’un pont, c’est cocasse.

William Still n’est plus l’entraîneur du Stade de Reims. C’est en tout cas ce que fait comprendre le communiqué publié ce jeudi par le club champenois, quatre jour après un étonnant naufrage à Clermont : « Suite à une réunion tenue ce matin entre le président Jean-Pierre Caillot, le directeur général Mathieu Lacour et l’entraineur principal Will Still, il a été convenu d’un commun accord que les deux parties ne continueraient pas l’aventure sportive ensemble la saison prochaine. » Cette mesure prend effet immédiatement, « afin de permettre au Stade de Reims de se projeter sereinement vers le prochain exercice ». Le jeune coach belge de 31 ans laisse donc les Marnais à la 11 e place de Ligue 1, lui qui est arrivé dans la Cité des Sacres en tant qu’adjoint d’Óscar García, avant de prendre sa succession en octobre 2022 après un crochet au Standard de Liège.…

MR, avec AHD pour SOFOOT.com