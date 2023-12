information fournie par So Foot • 12/12/2023 à 22:15

Will Still dans le viseur de Sunderland ?

Sunderland, Still I die.

Onzième de Ligue 1 l’an passé et huitième, à quasiment mi-course, cette saison, le Stade de Reims pourrait perdre son entraîneur. Ce mardi, la DH révèle que Sunderland aurait entamé des discussions afin d’installer Will Still sur son banc. Sixièmes de Championship, les Black Cats , qui ont licencié Tony Mowbray la semaine dernière, recherchent activement un nouveau technicien.…

FP pour SOFOOT.com