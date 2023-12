Will Still : « Ça me casse les couilles »

Les termes.

Dans la foulée de la défaite de Reims face à Nice (2-1) ce dimanche, Will Still a lâché toute sa frustration au micro de Prime Vidéo : « Ça me casse les couilles. C’est vulgaire pardon je m’excuse mais ça me rend fou. Je pense que le match était d’un ennui mortel jusqu’au but. C’était un combat tactique qui n’en était pas vraiment un. Trop de déchets de notre côté pour rendre le match intéressant.» …

TM pour SOFOOT.com