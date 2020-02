Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wierer s'impose sur la poursuite Reuters • 16/02/2020 à 14:02









Wierer s'impose sur la poursuite par Etienne Comte (iDalgo) Quelle remontée réussie à domicile ! Dorothea Wierer a remporté le titre mondial en poursuite ce dimanche à Antholz. Partie avec 39 secondes de retard sur Marte Olsbu Roeiseland, l'Italienne a livré une véritable démonstration en 10 kilomètres. Plus précise au tir que ses concurrentes directes (une seule faute), elle boucle le parcours en 29 minutes et 22 secondes, soit près de 10 secondes de mieux que sa dauphine, l'Allemande Denise Herrmann. Roeiseland, victorieuse lors du sprint de vendredi, complète le podium. C'est le second titre aux championnats du monde pour Wierer, après son triomphe sur la mass-start l'an passé à Östersund. Côté français, Anaïs Bescond, 20e après le sprint, remonte jusqu'à la 11e place, à 1'13" du meilleur temps.

