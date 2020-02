Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WhatsApp revendique 2 milliards d'utilisateurs, devancé seulement par Facebook Reuters • 12/02/2020 à 19:53









The Whatsapp logo and binary cyber codes are seen in this illustration (Reuters) - WhatsApp a revendiqué mercredi deux milliards d'utilisateurs, devenant ainsi le deuxième réseau social au monde à atteindre ce seuil après Facebook, sa maison-mère. La plateforme de messagerie n'a pas précisé comment elle calculait son nombre d'utilisateurs. Elle a déclaré qu'elle en comptait 500 millions lors de son rachat par Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars (environ 17,5 milliards d'euros). Facebook comptait pour sa part environ 2,5 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde à la date du 31 décembre. Comme avec Instagram, sa populaire application de partage de photos, le groupe Facebook s'efforce de tirer parti de la forte croissance de WhatsApp, qu'il veut notamment développer dans le commerce en ligne. WhatsApp a ainsi lancé en novembre une fonction destinée aux petites entreprises, principales utilisatrices de l'application WhatsApp Business, qui met à leur disposition une "vitrine mobile" leur permettant d'exposer leurs produits à l'aide d'images. (Chinmay Rautmare à Bangalore; version française Bertrand Boucey)

