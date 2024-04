West Ham se rebiffe avec un corner direct de Ward-Prowse, match fou entre Aston Villa et Brentford

À Villa Park, Aston Villa et Brentford ont livré un match haletant et plein de rebondissements (3-3) , qui fera (un peu) plus plaisir aux locaux, vu le scénario. Pas encore sauvées, loin de là, les Bees ont fait preuve de caractère après une tête d’Ollie Watkins et un superbe enchaînement de Morgan Rogers (21 ans), afin de tout renverser sur de multiples transitions. Mais malgré les efforts de Zanka, Bryan Mbeumo et Yoane Wissa, tous au bon endroit au bon moment, Watkins s’est élevé une dernière fois plus haut que tout le monde à l’approche du money time . Les Villans s’en tirent bien et devrait rester quatrièmes au moins encore une semaine, devant Tottenham.

JAMES WARD-PROWSE C'EST QUOI ÇA ?! 😱…

AL pour SOFOOT.com