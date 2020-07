Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client West Ham remporte le match de la peur Reuters • 17/07/2020 à 23:57









West Ham remporte le match de la peur par Léo De Garrigues (iDalgo) Un grand bol d'air. En s'imposant à domicile face à Watford (3-1), un concurrent direct dans la course au maintien, West Ham s'est éloigné significativement de la zone de relégation. Les deux formations comptaient le même nombre de points au coup d'envoi (34). Les Hammers ont attaqué très fort en marquant par deux fois en 5 minutes. D'abord à la 6e minute, par l'intermédiaire de l'inévitable Michail Antonio, auteur de son 7e but en 6 matchs. Puis par Tomáš Sou?ek de la tête à la 10e minute. En fin de première période, Declan Rice a même permis à West Ham de rentrer au vestiaire avec une avance de 3 buts. La réduction du score de Troy Deeney juste après la pause n'a rien changé à l'issue de la rencontre. West Ham prend 6 points d'avance sur la zone rouge à deux journées de la fin du championnat tandis que Watford n'a que 3 longueurs de marge du Bournemouth et Aston Villa, respectivement 18e et 19e.

