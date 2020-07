Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client West Ham prend un point à Newcastle Reuters • 05/07/2020 à 18:11









par Léo De Garrigues (iDalgo) Un point qui fait du bien. En accrochant le match nul sur la pelouse de Newcastle (2-2), West Ham enchaîne un deuxième résultat positif en championnat et s'éloigne de la zone de relégation. Étincelant mercredi contre Chelsea (3-2), Michail Antonio a ouvert le score pour les Hammers dès la 4e minute de jeu. Mais Miguel Almiron a remis les pendules à l'heure à la 17e minute en reprenant un centre d'Emil Krafth au premier poteau. Au retour des vestiaires, Tomas Soucek a inscrit son 2e but en 2 matchs et redonné l'avantage à West Ham. Les Magpies ont dû s'en remettre à Jonjo Shelvey pour revenir à hauteur à la 67e minute. Avec ce point du nul, West Ham prend provisoirement 3 points d'avance sur la zone rouge alors que Newcastle enchaîne un sixième match d'affilée sans défaite en Premier League et pointe au 12e rang.

