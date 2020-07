Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client West Ham et Watford se donnent de l'air Reuters • 11/07/2020 à 15:50









par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans des rencontres à haute importance pour le maintien, West Ham et Watford ont pris trois points précieux respectivement à Norwich (0-4) et contre Newcastle (2-1). Les Hammers se sont appuyés sur leur homme en forme, Michael Antonio, auteur de son premier quadruplé en carrière cet après-midi. L'attaquant anglais a marqué 12 buts cette saison en Premier League. De leur côté, les Hornets étaient menés à la mi-temps à domicile mais ont réagi en marquant deux fois sur penalty en seconde période. Troy Deeney les a transformé en force. Au classement West Ham et Watford ont 34 points chacun, soit 6 longueurs d'avance sur la zone rouge.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.