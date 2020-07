Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client West Brom en Premier League, Swansea et Fulham joueront les barrages Reuters • 22/07/2020 à 23:01









West Brom en Premier League, Swansea et Fulham joueront les barrages par Matthieu Cointe (iDalgo) La seconde équipe qui accompagnera le Leeds de Marcelo Bielsa dans l'élite anglaise est connue. Grâce à son nul obtenu face à Queens Park Rangers lors de la dernière journée de Championship (2-2), West Bromwich a décroché son ticket pour la prochaine saison de Premier League. Le club termine 2ème, avec deux points d'avance sur Brentford, battu par Barnsley mercredi soir (1-2). Les hommes de Gerhard Struber ont obtenu leur maintien avec cette victoire alors que Charlton et Wigan suivra Hull City dans la division inférieure. Vainqueur sur la pelouse de Reading lors de cette 46ème journée (1-4), Swansea passe devant Nottingham Forest sur le fil et disputera les barrages pour tenter d'atteindre la PL. Le club gallois jouera ces phases finales décisives avec Cardiff, Fulham et Brentford.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.