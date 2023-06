information fournie par So Foot • 10/06/2023 à 16:51

Wesley Fofana : « La France, c’est le choix du cœur »

Une bien belle déclaration d’amour.

De nouveau appelé parmi les 23 Bleus par Didier Deschamps pour ce rassemblement du mois de juin, Wesley Fofana s’est confié sur son choix de représenter la France au niveau international. « La France a fait mon éducation. C’est le choix du coeur », a-t-il assuré en conférence de presse. Avant d’être relancé sur le sujet quelques instants plus tard, à propos de ses rapports avec la sélection ivoirienne : « J’ai eu des échanges avec le sélectionneur mais je suis Français. J’ai toujours joué au foot en espérant porter le maillot de l’équipe de France. Quand on voit l’engouement qu’il y a, on se pose des questions. Mais la France, c’est le choix du coeur. »…

TB pour SOFOOT.com