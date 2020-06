Werner, les Timo bleus

Longtemps annoncé à Liverpool ou au Bayern, l'avant-centre du RB Leipzig Timo Werner a finalement cédé aux sirènes de Chelsea. À 24 ans, l'international allemand se voit offrir un rôle prépondérant dans les rangs des Blues et va pouvoir aider le club londonien, de retour aux affaires, à retrouver une nouvelle envergure.

Good Morning England

Pour son grand retour sur le marché des transferts, Chelsea tient déjà sa première proie. Cette semaine, lesont remporté leur duel à distance contre le Bayern et Liverpool en signant pour 53 millions d'euros le très courtisé Timo Werner. Et il faut dire que cette occasion en or leur tendait les bras. Après avoir écarté le Bayern l'année dernière, l'avant-centre de Leipzig a entamé l'été en repoussant une nouvelle fois le club bavarois : "Sauf que cette fois-ci, le joueur formé à Stuttgart, auteur d'une nouvelle saison pleine avec 26 buts toutes compétitions confondues, s'est coltiné une ribambelle de prétendants. Tant mieux, puisque le RasenBallsport comptait bien se débarrasser rapidement de sa star : selon, la clause libératoire négociée durant l'été 2019 aurait vu sa valeur baisser automatiquement d'un tiers une année plus tard. Ça urgeait donc pour toucher le pactole.Pendant que Liverpool tergiversait et rechignait à s'acquitter de la somme demandé, le club londonien s'est montré bien plus entreprenant. Sur ce marché des transferts post-coronavirus où la prudence est de mise, Chelsea a été bien glouton et ne rêvait que d'une chose : faire chauffer à nouveau la CB d'Abramovitch après un an et demi d'attente pour cause d'interdiction. Et Marina Granovskaia, tête pensante deset bras droit du milliardaire russe, n'a pas hésité à rapidement aligner le prix fort. Comprendre plutôt la bouchée de pain, si l'on se fie aux standards actuels. À titre comparatif, c'est sept millions de moins que ce qu'a déboursé Liverpool il y a deux ans pour arracher Naby Keita aux mêmes. Pour un buteur qui aura chatouillé la barre des 100 buts en seulement quatre saisons dans le club saxon, ce n'est clairement pas cher payé. Du moins,