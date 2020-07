Werder Brême, les miraculés

Relégable avant la dernière journée, en ballotage défavorable au coup d'envoi, le Werder Brême a arraché à Heidenheim un maintien encore impensable il y a quelques semaines. Un petit miracle, et surtout un avertissement sans frais pour une équipe qui navigue en eaux troubles depuis bien trop longtemps.

C'était, pour Florian Kohfeldt, l'un de ces soirs où "". Pas sûr que ce maintien ric-rac, obtenu la trouille au ventre et à la faveur de la fameuse règle du but à l'extérieur comptant double (2-2), dans un décor flairant bon le traquenard, figure en si bonne place dans les bouquins retraçant la grande et belle histoire du Werder Brême. Mais ce nul, arraché dans la douleur sur la pelouse d'Heindenheim, au terme d'un final de folie, lui permet au moins de continuer à l'écrire en Bundesliga. Un championnat auquel aucune équipe, pas même le Bayern Munich (55 participations) ou le Borussia Dortmund (53), n'a disputé autant de saisons que les, qui depuis sa création en 1963 n'ont manqué qu'une seule de ses éditions, en 1980-1981. En septembre prochain, le club rhénan sera donc sur la ligne de départ pour la 57fois, la quarantième consécutive. Et autant le dire franchement : c'est un petit miracle.Dans la zone rouge douze fois cette saison, barragistes à six reprises et englués dans les trois dernières places à partir de la seizième journée, mi-décembre, et une humiliation à domicile face à Mayence (0-5), les hommes de Florian Kohfeldt ont du attendre la 34et dernière journée du championnat pour arracher leur ticket pour les barrages. Un sursis d'autant plus inespéré que lesaccusaient un retard de deux points sur Düsseldorf et une différence de buts clairement défavorable (-32 contre -28 pour le Fortuna) au coup d'envoi de cette ultime levée. Et ce que personne ne voyait arriver arriva : alors plus mauvaise attaque du championnat et vainqueur jusque-là d'une seule rencontre à la maison, le Werder a contre toute attente fait exploser Cologne au Weserstadion (6-1), quand Düsseldorf s'effondrait à Berlin, sur le terrain de l'Union (3-0). Si l'histoire s'est écrite à un moment, c'est probablement à celui-là.