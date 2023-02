Wendy's, géant du fast-food aux États-Unis, veut conquérir la France

(Crédits photo : Flickr - Calgary Reviews )

Après avoir fait son retour en Grande-Bretagne, la troisième plus grande chaîne de restauration rapide au monde lorgne désormais le marché français.

C'est un nom qui ne dit sans doute pas grand-chose aux consommateurs français. «Wendy's» est pourtant la troisième plus grande chaîne de restauration rapide de hamburgers au monde, derrière McDonald et Burger King. Et elle pourrait bientôt débarquer en France.

Les amateurs de burgers devront toutefois se montrer patients, car aucune date n'est encore annoncée pour l'ouverture du premier restaurant Wendy's en France. Contactée par Le Figaro , l'entreprise confirme que la France « s'inscrit bien dans la stratégie d'expansion européenne de Wendy's », sans livrer plus de détails sur les modalités de cette implantation. Le développement de l'enseigne sur le sol français pourrait suivre l'exemple britannique, en s'installant par master-franchise, sous la houlette d'un groupe spécialisé dans la restauration.

Fondée en 1969 dans l'Ohio par Dave Thomas , Wendy's compte près de 7000 restaurants à l'échelle du globe. Au menu : un célèbre hamburger au steak carré, un bacon cheeseburger, le Baconator , ainsi qu'une crème glacée inspirée du milkshake, le Frosty Dairy Dessert . Plébiscité outre-Atlantique, l'enseigne est parvenue à s'exporter dans une trentaine de pays en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie.

Une installation délicate en Europe

Seul le Vieux-Continent lui aura opposé une certaine résistance. Allemagne, Italie, Grèce, Grande-Bretagne… toutes les tentatives d'expansion européenne de la chaîne entre les années 80 et 90 ont échoué. Puis, en 2021, fort de son rachat par Triarc, Wendy's a refait une timide incursion sur le marché britannique avec l'ouverture d'une dizaine d'établissements franchisés. Ce retour, qui devait servir de « test » pour un implantation plus massive sur le continent, s'est avéré positif. Suffisamment en tout cas pour que Wendy's réfléchisse désormais à se lancer à l'assaut du marché français.

Mais pour Bernard Boutboul, président de Gira, cabinet de conseil spécialisé dans la restauration, l'implantation de la chaîne américaine en France ne sera pas une sinécure : « le secteur français de la restauration rapide est déjà très concurrentiel », observe t-il. Outre les géants Burger King et McDonald, Wendy's devra affronter la concurrence d'autres chaînes américaines fraîchement débarquées dans l'Hexagone, comme Steak'n'Shake (29 restaurants en France) ou Five Guys (26 restaurants). « Au-delà de la région parisienne, force est de constater que ces nouveaux venus ne font pas florès, car ils n'ont pas l'assise historique de McDonald », souligne l'expert, qui prédit un succès en demi-teinte pour la chaîne ohioaine sur le sol français. « Le marché du burger est déjà saturé et l'offre de Wendy's n'apporte pas vraiment de plus-value », estime Bernard Boutboul. Reste pour la chaîne américaine à déjouer les pronostics. Avec plus de 35% de consommateurs réguliers de fast-food en France, selon l'Anses, le pari ne semble pas impossible à tenir.