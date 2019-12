Wendie Renard : «Je ne quitterai jamais Lyon pour le PSG»

A 29 ans, Wendie Renard, la capitaine de l'Olympique lyonnais treize fois championne de France, six fois vainqueur de la Ligue des champions, mais jamais sacrée avec les Bleues, se livre dans une autobiographie riche, « Mon Etoile » (Talent Sport, 19,90 euros) qui sort ce mercredi 4 décembre. A cette occasion, la joueuse nous confie qui elle est vraiment.Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous livrer dans une autobiographie ?WENDIE RENARD. Ce n'est pas un besoin mais j'ai eu des sollicitations et j'ai dit : pourquoi pas ? Je veux que ce livre serve les jeunes en matière de détermination. On dit de moi « elle tape dans un ballon, c'est facile ». Mon parcours est plus compliqué que ça.Que voulez-vous qu'on retienne de vous en fermant le livre ?Beaucoup pensent que je suis hautaine, une fille qui se la raconte. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire avant de me livrer. C'est ma nature, mon éducation. Peut-être qu'après la lecture, certains auront une autre image de moi.Vous avez dit à votre maîtresse à l'école : « plus grande, je serai footballeuse ». Elle vous avait répondu : « c'est impossible ! » Que lui diriez-vous aujourd'hui ?Dans la case « quel métier voulez-vous faire ? », j'avais mis en un, footballeuse, en deux, hôtesse de l'air. Ma maîtresse m'avait dit : « il faut inverser ma chérie, tu ne seras jamais footballeuse ! » Il y a trois semaines, cette maîtresse a croisé ma mère et elles en ont rigolé. Je suis fière que cette petite fille soit allée au bout de cette envie ancrée en elle. Elle a accompli son rêve : elle a foncé, a eu du courage et de la détermination.Le magazine Vanity Fair vient de vous classer parmi les 50 Français les plus influents dans le monde...Quel honneur ! Je suis la première sportive, hommes et femmes confondus, devant Karim Benzema et Rudy Gobert : c'est fou ! Je ne sais pas pourquoi. Je fais mon bonhomme de chemin. Je suis déterminée, capitaine de ...