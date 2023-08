Wendie Renard : « C’était mon dernier Mondial »

Rideau.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Wendie Renard est revenue sur le Mondial – qui s’est arrêté en quarts pour l’équipe de France – et sur son avenir. À la question « était-ce votre dernier match de Coupe du monde ? » , la capitaine s’est montrée lucide : « Oui, malheureusement. Oui, oui… On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais aujourd’hui il faut être honnête et lucide surtout. Dans quatre ans, j’aurai 37 ans, il y a des exemples de joueurs et joueuses qui évoluent encore à cet âge-là au plus haut niveau mais je pars du principe que c’était mon dernier Mondial, c’est pour ça que j’étais encore plus en mission. » …

JB pour SOFOOT.com