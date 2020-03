Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Weirather se retire Reuters • 25/03/2020 à 22:07









Weirather se retire par Victor Gatinel (iDalgo) Tina Weirather a décidé de prendre sa retraite sportive. Sans regrets elle tourne la page d'une brillante carrière : "Cela aura été une chevauchée excitante, l'aventure d'une vie. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois au ski" a déclaré sur les réseaux sociaux l'athlète du Liechtenstein. La skieuse de 30 ans compte notamment une médaille de bronze en Super-G à Pyeongchang, deux globes de la spécialité (2017 et 2018) et 41 podiums en Coupe du Monde à son palmarès. Issue d'une grande famille de skieurs elle a su marcher dans les pas d'une mère, Hanni Wenzel, double championne olympique en 1980 (slalom et géant) et d'un père, Harti Weirather, champion du monde de descente en 1982. Après 15 ans sur les pistes elle souhaite désormais se consacrer pleinement à d'autres projets.

